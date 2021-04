Claudia Raia e marido doam sangue para Paulo Gustavo

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello atenderam aos pedidos dos familiares de Paulo Gustavo e realizaram a doação de sangue para o ator na tarde desta sexta-feira (9). O casal apareceu nos stories de Thales Bretas, que agradeceu o gesto de carinho.

“Muito obrigado a todos que doaram e que tentaram doar! Muitos amigos, prova de amor! Muitos também que nem conhecemos, mas que foram ofertar seu sangue e sua energia ao Paulo Gustavo, e a todos os adoentados que precisam de sangue. Não tenho nem palavras para agradecer!!”, escreveu.

Na postagem, Thales revelou porque ainda não fez sua doação. “Não doei ainda porque acabei de ter covid e não posso, mas em breve doarei também”, explicou.

Paulo Gustavo está internado e intubado em estado grave em um hospital do Rio de Janeiro lutando contra a covid-19 desde o dia 13 de março. Uma semana após a confirmação da internação, Paulo Gustavo precisou ser transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para ser intubado.

No dia 2 de abril, o quadro do humorista piorou e ele foi submetido ao uso de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) — aparelho que funciona como um pulmão artificial e oferece oxigenação para pacientes em estado crítico.



Devido às sessões de ECMO, Paulo Gustavo precisou receber transfusão de sangue, no último dia 7 de abril.

Foto: Divulgação/Instagram

Fonte: R7