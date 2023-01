Claudio Wallace apresenta aos seus fãs seu novo show “Nessas Guerras”

Nos dias 18 e 20 de Janeiro de 2023, o público paraense terá uma grande apresentação do cantor e compositor Claudio Wallace, o novo show será um aperitivo para os fãs que acompanham o cantor há anos em Belém. A apresentação será transmitida pelo seu canal no youtube, além da apresentação presencial. UM show totalmente autoral, explorando a diversidade musical reunida também a outros estilos imbuídos de sentimentos como saudade, amor e a própria identidade do autor.

Claudio Wallace, compositor e músico autodidata, utiliza a arte como expressão fundamental de difusão da pluralização cultural do povo paraense em intensa comunicação com outros estilos de dentro e fora do território nacional.

O público que o acompanha pela cena musical da cidade sabe que nos seus shows, a presença mais marcante dentre todos os estilos musicais é a tradicional rock, que toca no coração de muitos brasileiros há gerações. Amante de inúmeros estilos musicais, Claudio Wallace também reverbera com qualidade musical incomparável, canções de sucesso ao ritmo do rock nacional e internacional, com muita música que todo o povo natural do Pará adora.

NESSAS GUERRAS novo show AUTORAL

O seu mais novo produto musical, o novo show “Nessas Guerras”, carrega na sua essência uma musicalidade regada à bases da Música Popular Paraense, mesclada à sonoridade encantadora da Música Popular Brasileira, que juntas, são matrizes na nova produção do artista. A canção “Nessas Guerras” que dá título ao show tem uma letra contemporânea e trata da situação atual que vivemos em nosso país, a música tem letra: Antônio Catete Música: Claudio Wallace, Co-autora: Débora Borba.





O vídeoclipe de NESSAS GUERRAS estreará em março.

Para o novo show, o musico contará com a banda, que atualmente, reúne integrantes que trouxeram de outras bandas suas vivências. São eles: Claudio Wallace (Baixo e Voz), Alcides Carneiro (Guitarra) e Fillipe de Paula (Bateria)

Vale a pena conferir!

Ta aí uma dica imperdível pra quem procura um final de semana recheado de música de qualidade, novidade, gente boa e energia lá no alto, essa galera que quer agitar.

18/01 – CINE TEATRO DO SINDMEPA

Às 20hs

Endereço: Rua Boaventura da Silva, 999 – Umarizal, Belém – PA

Entrada franca

Transmissão no Instagram @sindmepa e Canal do YouTube CLAUDIO WALLACE

20/01 – SESC VER-O-PESO BOULEVARD

Às 19hs

Endereço do Centro Cultural SESC VER-O-PESO

Bouvard Castilhos França, nº522/523 – Campina, Belém – PA

Entrada franca

Transmissão no Canal do YouTube CLAUDIO WALLACE.

Canal no YouTube

https://www.youtube.com/@CLAUDIOWALLACE

Site:

http://claudiowallace.com.br/

Rádio Rapadura Rock Web de São Paulo

https://www.rapadurarockweb.com.br/news-145-novo-rock-brasil–claudio-wallace

Foto: Divulgação