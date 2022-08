Claúdio Wallace lança cover de Taxman do álbum Revolver dos Beatles

Após o sucesso no Rock Paraense que foi seu ultimo lançamento autoral ”Planos e Traições”, o cantor Claúdio Wallace decidiu gravar um Cover da música TAXMAN do álbum REVOLVER dos BEATLES, na próxima sexta, 05/08. A proposta do artista é homenagear a banda que tanto lhe inspirou em seus 35 anos de carreira dedicados ao Rock Paraense.

Como trabalho com Classic Rock achei que seria interessante ver agregado ao meu perfil de artista das plataformas digitais um cover da maior banda de todos os tempos, que me influenciaram, e como sou um beatlemaníaco, nada melhor do que eles. Conta Cantor

O cover será lançado em todas as plataformas digitais e perfis do artista, contando o Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Palco MP3.

Conheça mais sobre Claúdio Wallace:

O cantor tem em sua carreira diversas bandas e projetos em Belém. Sua primeira banda foi o Aliança Rebelde, banda de rock autoral fundada em 1987, a banda se apresentou em inúmeros projetos culturais pela Grande Belém, com várias demos, que tocaram nas rádios Jovem Pan, Carajás (Programa do Castilho Jr.) e outros.

Em maio de 2002, fundou sua segunda banda de rock, a Mythus, gravando dois cds e se apresentando em renomados locais pelo estado paraense.

Hoje continua trabalhando com o Classic Rock, levando em seu trabalho autoral a influencia de bandas como The Beatles, Pink Floyd, Rolling Stones e outras. Crescendo em sua carreira, Claudio Wallace é um artista reconhecido em mais de 40 plataformas digitais, sem deixar suas apresentações em diversas casas renomadas pela Grande Belém e em eventos do estado.

