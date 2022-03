Cleidy Lobo inova no repertório para 2022

Intérprete e cantora natural de Cametá, Cleidy Lobo chega no ano de 2022 com novo repertório musical que promete agitar ainda mais os shows e eventos que realiza ao longo de três décadas que atua na Música Paraense. Ao ritmo que é a cara do Pará, o brega e o tecnomelody se encontram como assinaturas musicais da cantora.

“Pra gente se manter sempre em alta no mercado da música, precisamos sim nos reinventar, sempre trazer algo novo, repaginar, o público não gosta de mais do mesmo, por isso resolvi criar um novo repertório e ainda trazer minhas composições autorais como algo que vai se manter em destaque neste novo ano”, explica Cleidy sobre as mudanças.

Na estrada da música desde 1992, Cleidy Lobo possui uma vasta experiência na Música Popular Paraense (MPP), onde começou cantando na banda “Colúmbia”, e com o sucesso e apoio do público, logo a artista foi chamada para integrar novos grupos como: “Banda Reflexo”, “Banda Halley”, “Made In Calypso”, “Grupo Transa Show”, “Banda Mega Fest” e “Banda Tempestade Melody”, que chegou a lançar dois CDs e dois DVDs ao lado deste grupo que foi um sucesso em Cametá e no Pará inteiro.

“Vivemos muitas coisas na nossa vida que nem nos tocamos da rapidez do tempo, já se foram aí 30 anos de muita luta e dedicação à música, e hoje agradeço a todos que fizeram e fazem parte da minha trajetória, pois todos foram essenciais para mim”, agradece a cantora, que atualmente segue carreira solo.

Com sua voz suave e vibrante, a cantora encanta o público pelo seu envolvimento com voz e coração em cima do palco. Sua energia contagiante leva as pessoas a se emocionarem com grandes clássicos do brega paraense e também, com suas músicas autorais: “esse é o meu combustível, eu vendo as pessoas chorando, cantando junto comigo, dançando, pedindo música, é um sinal de que ta valendo a pena”, resume Cleidy Lobo, ao explicar que se sente realizada por atuar na música.

