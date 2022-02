Cliente se surpreende com parafuso em carne de hambúrguer

Na tarde do último domingo, 13, um consumidor passou por um episódio indigesto no Distrito Federal. Acontece que pouco antes da primeira mordida, o homem deparou-se com um parafuso dentro de seu hambúrguer.

O médico Gustavo Lima Almeida Pimpão, 33 anos, comprou o hambúrguer da marca Grif Alimentos. Segundo o consumidor, a embalagem estava completamente lacrada.

“Por sorte não mordi. É tipo de coisa que deixa a gente neurótico. Dependendo da mordida, uma pessoa corre o risco de quebrar um dente”, desabafou.

Gustavo fotografou e filmou o episódio. “Achei um absurdo. Foi uma maluquice completa”, ressaltou. As imagens correram pelas redes sociais. E o consumidor avalia apresentar a denuncia oficialmente para os órgãos de controle.

Segundo o gerente de produção da Grif Alimentos, Paulo Fernando Candido Aguiar, a empresa vai investigar o episódio.

“Agora, temos que ver da onde é esse parafuso. Por que na composição da máquina não tem um parafuso igual”, destacou.

De acordo com o gerente, a produção é automatizada. Até então, os problemas pontuais registrados foram apenas na composição da carne, vinda do frigorifico.

“É muito estranho que tenha acontecido. Mas eu não tiro a razão do cliente e nem boto em dúvida o relato dele. Mas eu preciso saber de onde vem esse parafuso grande comprido que não parece ser da máquina”, concluiu.

Fonte: Metrópoles