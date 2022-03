Clientes podem se cadastrar para receber descontos na fatura de energia

Durante a semana, mais de 30 mil clientes, em cinco municípios, podem ter descontos de até 65% na conta de luz

Desde ontem, 07, os clientes residenciais dos municípios de Belém, Ananindeua, Barcarena, Ourem e Irituia podem se dirigir as ações de serviços do E+ Comunidade que a Equatorial Pará está realizando nessas localidades, haverá atendimento até sábado, 12 de março.

As ações são realizadas em Belém no bairro da Marambaia, na Comunidade Santa Maria, de 07 a 11 de março, de 8h30 às 12h e na feira do Ver-o-Peso, no dia 08 de março, de 8h30 às 12h e de 14h às 17h. Em Ananindeua haverá três ações no bairro do Coqueiro, na Escola Estadual de Ensino Oneide de Souza Tavares, no dia 10 de março, de 8h30 às 12h; no Instituto Dr. Nonato Sanova, nos dias 09 e 12 de março, de 8h30 às 12h, e na Escola Dona Helena Guilhon, de 8h30 às 12h, apenas no dia 12 de março.

Já em Barcarena, a ação de serviços será na Biblioteca Pública Municipal, Dr. Firmo Cardoso, de 08 a 12 de março, de 9h às 12h e de 14h às 17h. No município de Ourém será no auditório da Casa Cultura, nos dias 08 e 09 de março, de 9h às 12h e de 14h às 16h30; em Irittuia a equipe do E+ Comunidade estará na Escola Padre Marino Contti, nos dias 10 e 11 de março, de 8h30 às 12h e de 14h às 16h30.

O cadastro na Tarifa Social de energia elétrica beneficia as famílias consideradas baixa renda, com descontos de 10% a 65% na conta de energia. De acordo com um levantamento da Equatorial Pará, com dados da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, nas cinco cidades há cerca de 36 mil famílias com potencial para descontos na conta de energia. Esse estudo é feito com base no número de famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) cujo perfil social atende aos critérios para ter o benefício.

Em Belém são mais de 23 mil potenciais beneficiários; Ananindeua, com mais de 5 mil; Barcarena, com 4 mil; Ourém, com 965 e Irituia, com 2.649. Para realizar o cadastro basta se dirigir a um dos postos de atendimentos durante a semana.

Negociação e desconto na conta de energia – A negociação de débitos também estará disponível para clientes residenciais que possuem mais de três faturas em atraso e para solicitar o serviço o titular da conta contrato deve levar seus documentos pessoais para realizar a negociação.

Economia de Energia – Nas ações, cada cliente ainda pode trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, considerada até 85% mais econômica. No ato da troca é necessário apresentar a última conta de luz quitada, CPF, RG e entregar as lâmpadas que estavam em uso.

Requisitos para ser beneficiário da Tarifa Social

Ser inscrito no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo, por pessoa;

Ser idoso ou deficiente que recebe o Benefício da Prestação Continuada (BPC) com renda mensal por pessoa, inferior a um quarto do salário mínimo;

O beneficiário do NiS precisa estar com o cadastro atualizado nos últimos dois anos;

Famílias inscritas no CadÚnico que tenha portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia elétrica de forma continuada, com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos;

Famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único com renda menor ou igual a meio salário mínimo, por pessoa da família ou que possuam, entre seus moradores, algum beneficiário do BPC.

Como funcionam os descontos

• Até 30 kWh/mês de consumo: 65% de desconto.

• Acima de 30 kWh/mês e até 100 kWh/mês: 40% de desconto.

• Acima de 100 kWh/mês e até 220 kWh/mês: 10% de desconto.

Confira os locais e horários das ações

E + Comunidade Belém

Marambaia

Período: 07 a 11 de março

Horário: 8h30 às 12h

Local: Comunidade santa maria de Belém

Endereço: Passagem São Tomé, N° 426 – Entre José de Alencar e Santa Marta

E + Comunidade Belém

Campina

Período: 08 de março

Horário: 8h30 às 12h e 14h às 17h

Local: Feira do Ver-o-Peso (Estacionamento de veículos)

Endereço: Avenida Boulevard Castilhos França

E + Comunidade Ananindeua

Coqueiro

Período: 10 de março

Horário: 8h30 às 12h

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Oneide de Souza Tavares

Endereço: Conjunto Cidade Nova VI, WE 68, Nº 991, entre SN 21 e SN 22 – Bairro do Coqueiro

E + Comunidade Ananindeua

Coqueiro*

Período: 09 e 12 de março

Horário: 8h30 às 12h

Local: Instituto DR.Nonato Sanova

Endereço: Avenida DR.Nonato Sanova – Conjunto Cidade Nova IV – SN 17 com WE – 20 – N° 122

E + Comunidade Ananindeua

Coqueiro

Período: 12 de março

Horário: 8h30 às 12h

Local: E.E.E.F.M. Dona Helena Guilhon

Endereço: Conjunto Satélite – Travessa WE 05

E + Comunidade Barcarena

Período: 08 a 12 de março

Horário: 9h às 12h e 14h às 17h (no sábado funcionará apenas pela parte da manhã)

Local: Biblioteca Pública Municipal, Dr. Firmo Cardoso

E + Comunidade Ourem

Período: 08 e 09 de março

Horário: 9h às 12h e 14h às 16h30

Local: Auditório da Casa de Cultura

Endereço: Travessa Hermenegildo Alves S/N

E + Comunidade Irituia

Período: 10 e 11 de março

Horário: 8h30 às 12h e 14h às 16h30

Local: Padre Marino Contti

Endereço: Rua 29 de dezembro Nº 36, Bairro Jaçanã.

Fonte: Equatorial Pará