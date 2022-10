Clientes podem ser ressarcidos por shows cancelados do Coldplay, diz Procon-SP

As apresentações estavam programadas para as próximas semanas de outubro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Procon-SP divulgou uma nota em que orienta os consumidores que compraram ingressos para os shows do Coldplay. As apresentações estavam programadas para as próximas semanas de outubro, mas foram adiadas para o início de 2023 em razão de problemas de saúde do vocalista Chris Martin.

De acordo com a instituição, os clientes têm direito a escolher entre receber o valor pago de volta, ficar com o crédito para futuros eventos ou aguardar a nova data dos shows.

Além disso, a empresa organizadora deve informar as condições e procedimentos relacionados ao adiamento ou cancelamento por meio dos mesmos canais em que o evento foi anunciado.

Outros prejuízos causados pelo adiamento das apresentações, como os relacionados a estadia e transporte, deverão ser negociados diretamente com os fornecedores dos serviços.

O consumidor que não tiver seus direitos atendidos poderá registrar uma reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor de sua cidade. Caso não consiga solução, deve procurar o poder judiciário.

A instituição orienta ainda que os consumidores adquiram os ingressos nos canais oficiais da empresa organizadora do evento para ter seus direitos garantidos de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor.

COMUNICADO DA BANDA

O Coldplay anunciou o adiamento das apresentações por meio de uma publicação nas redes sociais. De acordo com a mensagem, o vocalista Chris Martin enfrenta uma infecção pulmonar séria.

Veja abaixo a nota na íntegra.

“Olá a todos,

Com profundo pesar, fomos forçados a adiar nossos próximos shows no Rio de Janeiro e São Paulo até o início de 2023.Devido a uma infecção pulmonar séria, Chris recebeu ordens médicas rigorosas para descansar pelas próximas três semanas.

Estamos trabalhando para ter as novas datas o mais rápido possível e divulgaremos mais informações nos próximos dias.

Para todos no Brasil que estavam ansiosos por esses shows, sentimos muito pela decepção e inconveniente, e somos muito gratos por sua compreensão neste momento desafiador em que precisamos priorizar a saúde de Chris.

Por favor, guarde seus ingressos, pois eles serão válidos para as novas datas reagendadas. Elas acontecerão no início de 2023 e serão anunciadas muito em breve. No entanto, também atenderemos a todas as solicitações de reembolso de ingressos – que estará disponível no ponto de venda.

Estamos otimistas de que Chris retornará a boas condições de saúde após o intervalo médico prescrito e esperamos retomar a turnê o mais rápido possível.

A todos os afetados, por favor, aceitem nossas sinceras desculpas e obrigado, como sempre, por seu amor e apoio.”

Imagem: © Divulgação