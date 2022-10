Clientes que utilizam equipamentos elétricos em home care devem comunicar à Equatorial Pará

Residências com aparelhos essenciais à vida recebem prioridade em atendimentos da distribuidora de energia.

A Equatorial Pará realiza o cadastro de clientes que utilizam o home care, serviço no qual possuem, em suas residências, equipamentos elétricos essenciais à manutenção da vida, como, por exemplo, respiradores, aparelhos de hemodiálise e UTI domiciliar. A atualização cadastral ocorre em todas as agências de atendimento da distribuidora de energia, além do site e aplicativo.

O cadastro é importante pois, a partir destas informações, a empresa consegue priorizar o atendimento a estes clientes em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica. Além disso, as residências inscritas recebem com antecedência os avisos de desligamentos programados e possuem régua de cobrança diferenciada.

Para realizar este serviço é necessário apresentar nas agências de atendimento, aplicativo ou site: fatura de energia elétrica; RG e CPF do paciente e do titular da conta contrato; laudo médico com nome da pessoa, endereço, código do tipo de doença, aparelho e previsão de período de utilização; telefone e e-mail para contato. Vale ressaltar que o cadastro não isenta o consumidor do pagamento regular da fatura.

De acordo com Anderson Torres, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, é de extrema importância que estes dados sejam atualizados para que não ocorra nenhum problema futuramente e as famílias garantam aos pacientes todo o cuidado necessário.

“A Equatorial Pará possui um atendimento especial a estes clientes porque entende a importância desta condição. Por isso, estimulamos o cadastro. Queremos sempre oferecer o melhor serviço e garantir que todos possam continuar seus tratamentos sem maiores intercorrências. Trabalhamos juntos para garantir a rápida resposta às residências em home care”, destaca Anderson.

Tarifa Social

Além do atendimento especial, os clientes em home care também podem obter descontos na conta de energia através do programa Tarifa Social, do Governo Federal. A redução da conta pode variar de 10% a 65%.

Para garantir o benefício, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possua renda familiar mensal de até três salários mínimos. Após esse cadastro, o cliente pode procurar uma das agências da Equatorial Pará, com uma conta de energia e documentos como CPF e RG, para solicitar adesão à Tarifa Social.

Foto: Divulgação