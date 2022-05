Clima de Círio: Arquidiocese divulga hoje o cartaz da festividade de 2022

O espaço da Basílica Santuário de Nazaré deverá ficar pequeno na tarde/noite deste domingo, 29, quando o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, deverá mostrar o Cartaz do Círio de Nazaré, após a missa das 18h, que marcará a coroação da imagem original achada pelo caboclo Plácido e subirá de volta ao glória do templo em meio a grande explosão de emoção e fé. Com a exibição do cartaz oficial do Círio, é dada a largada definitiva que prepara para as festividades do Círio de Nazaré, que se realiza no segundo domingo de outubro e que, neste ano, deverá voltar ao formato convencional com todas as procissões, caso não haja mais nenhum impedimento de ordem sanitária em função da covid-19.



A exibição do Cartaz do Círio acontece sempre no último domingo de maio, mês que marca as homenagens à Mãe de Deus e da Igreja, e que coincide com o aniversário de elevação da Basílica à condição de Santuário Mariano da Amazônia.



Para preparar para a festa deste domingo, desde a semana passada, a Diretoria da Festa de Nazaré realiza, na Praça Santuário, uma quermesse que relembra a festa realizada durante o mês de outubro e que marca toda a quadra nazarena em Belém do Pará, festa esta que transcede a questão religiosa e avança para a economia e movimenta a indústria turística, de vez que a procissão que reúne cerca de dois milhões de fiéis pelas ruas de Belém atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do Mundo,

sendo considerada como a maior manifestação de fé católica ocorrida no mundo ocidental, conforme atastado pelo cardeal-arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e ex-arcebispo metropolitano de Belém, Dom Orani João Tempesta que, em seu episcopado, nunca conseguiu presidir um Círio a partir da Catedral da Sé, pois o majestoso templo da Cidade Velha se encontrava em obras de restauração.



Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar