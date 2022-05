‘Clones’ da Coca-Cola são lançados na Rússia após saída da empresa do país

Após a saída da Coca-Cola da Rússia como consequência à invasão da Ucrânia, um fabricante de bebidas local, a Ochakovo, lançou uma linha de refrigerantes clones que simulam as três principais marcas da fabricante estadunidense: Coca-Cola, Fanta e Sprite.

Os refrigerantes genéricos receberam os nomes de CoolCola, que é o clone da Coca-Cola, Fancy, que imita a Fanta laranja, e Street, que imita a Sprite. As cópias foram lançadas na última segunda-feira (23) e já estão presentes nas prateleiras dos principais supermercados russos.

Coca-cola virou ‘ouro’ na Rússia

Clones da Coca-Cola usam mesmo esquemas de cores e nomes parecidos com os dos refrigerantes da empresa americana. Crédito: Denis Voronin/Agência de Notícias de Moscou

Desde que a Coca-Cola anunciou a suspensão de seus negócios na Rússia, em março deste ano, os refrigerantes produzidos pela empresa se tornaram “artigos de luxo” no país. Hoje, ainda é possível encontrar os produtos Coca-Cola na Rússia, mas os preços subiram, em média, 200% desde então.

Em suas contas nas redes sociais, a Ochakovo descreveu a CoolCola, o clone da Coca-Cola, como um refrigerante com o “sabor icônico de cola”. Os demais clones não tiveram seus sabores detalhados, mas os esquemas de cores das embalagens imitam os de Fanta e Sprite.

Outros clones foram lançados

A Ochakovo não é a única empresa a produzir clones de refrigerantes dos Estados Unidos, já que eu abril deste ano, a empresa Slavda lançou a Grink Cola, com a intenção de conquistar os clientes com saudade do sabor da Coca-Cola no Extremo Oriente da Rússia.

Uma outra empresa, a Syktyvkarpivo, lançou em maio a Komi Cola, um refrigerante com vendas localizadas na região de Komi, no norte da Rússia. Porém, nenhuma das duas foi bem recebida no mercado por não apresentar o sabor “doce e espumante” do refrigerante mais conhecido do mundo.

Fonte: Olhar Digital