Clube acreano se classifica nos pênaltis e encara o Remo nas oitavas da Copa Verde

Assim como o Paysandu, o Remo também conheceu o adversário na fase de oitavas de final da Copa Verde. É o Galvez-AC que, após um empate em 1 a 1 no tempo normal, eliminou o Ypiranga-AP nos pênaltis, por 4 a 1, na Arena Floresta. Anderson abriu o placar para os ampaenses, mas Bruno Costa empatou.

Com o resultado, o Leão Azul encara o Imperador na próxima eliminatória, em jogo único. Vale lembrar que a CBF autorizou a mudança de horário solicitada pelo Remo. Inicialmente agendado para às 16h, o duelo foi alterado para às 20h30. A partida ocorre no Estádio do Baenão.

Fonte O Liberal