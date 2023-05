Clube bancário começa em junho o ”Caixaparah Cup Infanto Juvenil”

A diretoria do Caixaparah, por meio do Departamento de Esportes, confirmou a realização do ”Caixaparah Cup Infanto Juvenil” nas categorias Sub-8, 10 e 12, envolvendo equipes de toda Região Metropolitana de Belém. A confirmação deu-se na reunião do último sábado, 13, comandada pelo próprio diretor de esportes do clube, Carlos Sérgio, com apoio do presidente do clube bancário, Alberto Henrique, e assessoramento do vice-presidente, Aurélio Câmara; diretor-administrativo, Fernando Gurrreiro e também do coordenador de esportes Euclides Magno.

Vários assuntos foram debatidos sobre a programação esportiva do “Caixaparah Cup”, principalmente, com relação em conseguir patrocínio para a competição, uma vez que, precisará de recursos financeiros destinados à compra de medalhas, troféus, arbitragem, delegado dos jogos, representantes da coordenação no decorrer da competição, entre outras despesas.

“Todas colaborações empresárias serão bem-vindas à realização dessa competição que será de muita importância para surgimento de novos talentos no futuro e isso, tenho certeza que acontecerá no decorrer dos jogos do Caixaparah Cup”, disse Carlos Sérgio, com incentivo de Euclides Magno, Fernando Guerreiro e Demétrius Luiz.

Os jogos começarão a partir da primeira quinzena de junho, estendendo-se até o mês de julho.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar