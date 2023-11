Clube de esportes da Terra Firme faz a grande final e planeja ações sociais

No momento em que o “Terra Firme Esporte Clube Beneficente” completa 70 anos, na sua tradição e toda a sua história no futebol, que também revelou muitos talentos para o futebol paraense e brasileiro, o clube relembra ter tido três participações do Campeonato Paraense da Segunda Divisão (Segundinha), nos anos de 85, 86 e 97, que tem a organização da Federação Paraense de Futebol – FPF.



A equipe esteve na grande decisão do campeonato adulto do Terra Firme de 2023. Como sempre acontece, o estádio ficou lotado e parou o populoso bairro da periferia de Belém, onde se achatavam também, as empolgadas torcidas do Arte Soccer da Terra Firme e JabatiAteua, da Jabatiteua.



Na ocasião os times de Largado e Real Barbosa, decidiram o terceiro lugar.

A competição contou com 18 times e, ficaram apenas quatro equipes para decidir o campeonato: Arte Soccer, Jabatiteua, Largado e Real Barbosa.



A arbitragem ficou por conta da Federação Paraense de Futebol -FPF.



A direção do campeonato do Terra Firme divulgou a premiação dos times que ficaram para a final. O volta pra casa com R$15 mil e o vice com R$ 5 mil.



Os times de Largados e Real Barbosa dividiram o prêmio de R$ 3.500, pela conquista do terceiro e quarto lugar.

NOVOS PROJETOS

O presidente José Castelo divulgou para a imprensa um projeto de reforma no estádio: primeiramente levantará um metro e meio de altura do muro que cerca toda extensão do campo. O gramado do estádio vai entrar em reforma para implantação da grama sintética. E duas piscinas serão construídas. Uma para criança e a outra para os adultos.

Outra novidade é aumentar o tamanho arena de areia para as modalidades feminino e masculino para futuras competições. O projeto terá acompanhamento da diretoria de esportes do Terra Firme.



Também será providenciado junto à FPF atividades esportivas para crianças e jovens para participar campeonatos de divisão de bases, como sempre realizou no bairro buscando novos talentos não só para o clube mas para o futebol paraense e brasileiro.

Outra obra que estava no papel há muito tempo é a demolição do atual prédio antigo que funciona a administração do clube, por outro prédio moderno. O atual gestor do Clube disse também quer implantar cursos profissionalizante para quem quiser se profissionalizar em diversas áreas.

Imagens: Ray Nonato/Ronabar