Clube de Remo, invicto, conquista título de basquete da categoria sub-19

O Clube do Remo faturou o título de campeão de basquete na categoria sub-19 de 2022. A conquista veio de forma tranquila sobre o time do JP8 com a vitória pelo placar de 79 a 61.

O jogo foi realizado no ginásio Serra Freire e o Leão teve uma campanha invicta, ganhando de todos nos jogos de ida e volta.

O técnico Denys Tavares contou com os atletas Arthur Silva, Khauwan Passos, Matheus Dias, André Nascimento, Carlos Horta, Lucas Silva, Marco Antônio, Paulo Alexandre, João Pedro Chalu, Murilo Câmara e Matheus Maués.

Gabriel Souza e João Flávio trabalharam como auxiliares do técnico Denys Tavares.

Neste ano o Clube do Remo ganhou o sub-17, agora o sub-19, São dois títulos na galeria do basquete azulino.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo