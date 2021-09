Clube do Pará lança uniforme inspirado no herói Pantera Negra

O clube paraense Santa Rosa, divulgou nesta quarta-feira (1º/9) dois dos uniformes que serão utilizados pela equipe na disputa da série B do campeonato estadual. Uma das camisetas tem como inspiração o Pantera Negra, herói da Marvel, a outra usa como base a cultura típica da Ilha do Marajó, no Pará.

Inicialmente, a camiseta em homenagem ao heróis dos quadrinhos será utilizada pelos goleiros, enquanto a que presta homenagem à cultura local será usada pelos jogadores de linha. O clube divulgou as camisas em suas redes sociais.

Os dois novos uniformes são recheados de detalhes. Na camisa do Pantera Negra, por exemplo, há uma homenagem ao ator Chadwick Boseman, que interpretou o personagem no filme do herói. Já na Marajoara, as pinturas típicas da região também estão representadas.

As duas camisetas terão apenas 200 unidades limitadas, que deverão ser encomendadas até o dia 15 de setembro. As camisas custarão R$ 85. Os interessados deverão encomendar os modelos no whatsapp do clube, no número (91) 992409356.

Fonte Metropoles