Clube do Remo anuncia mais uma renovação

Mais um atleta teve sua renovação oficializada pelo Clube do Remo. No sábado, 12, a diretoria confirmou mais um nome para o elenco de 2023, o do lateral-esquerdo Leonan, natural de Engenho Velho-RS, que tem 27 anos. O jogador chegou para defender o Leão no início deste ano, atuou em 22 jogos e marcou três gols, sendo um que garantiu o título de campeão do Campeonato Paraense.O lateral tem passagens por times como Santa Cruz-PE, Avaí-SC, Botafogo-SP, Fortaleza-CE, Atlético-MG e Marcílio Dias-SC e Portuguesa-RJ.Leonan destacou a importância em renovar com o Remo. “O carinho e respeito que a torcida sempre teve comigo junto com o respaldo da diretoria, a estrutura do Clube e o projeto ambicioso para 2023 foram o que me levaram a topar de novo esse desafio”, disse.



O lateral remista comentou da expectativa para a próxima temporada com a cor azul-marinho. “Fazer mais um excelente ano em todos os aspectos, individual e coletivo. A torcida pode contar comigo para ser uma liderança dentro e fora de campo, contem com minha seriedade e respeito por vocês e pelo Clube. Não vou medir esforços para deixar meu nome cravado na história com acesso e títulos”, falou.

disse.Leonan retorna a Belém em dezembro para os trabalhos junto ao técnico Marcelo Cabo.



Imagem: Ascom Remo

Por Roberto Barbosa