Clube do Remo busca bicampeonato de natação Norte-Nordeste Mirim Petiz

O Clube do Remo vai em busca do bicampeonato do torneio Norte- Nordeste de Natação Mirim-Petiz (9 aos 12 anos), na cidade de Recife- PE. A competição, com respaldo da CBDA, será realizada nos dias 14 e 15, na piscina do Clube Náutico.



A natação azulina seguiu com uma equipe de vinte nadadores com muita confiança. O técnico, o ex-campeão paraense Aurélio Dantas, detalha o trabalho de preparação dos atletas.

“Foi duro, apesar das idades deles, mas realizamos um forte treinamento para superar os adversários. Este ano estamos mais fortalecidos com novos nadadores, considerados revelações”, detalhou.



Dantas considera a equipe da AABB-PE como maior adversária da equipe remista. Há três anos ela foi considerada o melhor clube de natação mirim petiz do Brasil.

“Estamos preparados e organizados tecnicamente para trazer o bicampeonato”, destaca.

A delegação azulina contará com apoio dos atletas que seguem acompanhando os filhos.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo