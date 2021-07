Clube do Remo confirma Felipe Conceição como novo técnico para a Série B

O Remo anunciou na manhã desta quinta-feira (01) a contratação do técnico Felipe Conceição, de 41 anos. O novo comandante chega ao Leão para o lugar de Paulo Bonamigo, que deixou cargo após derrota para o Sampaio Corrêa-MA, no Baenão.

Curiosamente, em entrevista a OLiberal na tarde da quarta-feira (30), Felipe Conceição chegou a afirmar que não estava em negociação com o Remo, mas que ficou feliz de ter sido especulado no clube.

Felipe Conceição já passou por vários clubes, primeiro esteve à frente da base do Botafogo-RJ, comandou o time profissional, treinou o Macaé-RJ e também teve uma passagem pelo Red Bull Bragantino, além do América-MG. Seu último clube foi o Cruzeiro-MG, onde iniciou a temporada 2021 e chegou a comandar a Raposa na Série B deste ano, mas foi dispensado após eliminação na Copa do Brasil. A previsão de chegada do novo comandante azulino está prevista para o próximo final de semana.

Felipe Conceição é o novo comandante azulino para a temporada! 🦁💪 pic.twitter.com/8kNtsUeybk — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) July 1, 2021

Em entrevista ao site do Remo, Conceição afirmou que estava feliz pelo acerto e que espera conseguir desempenhar um bom trabalho em Belém.

“Estou muito feliz e motivado em treinar uma equipe grande e tradicional como o Clube do Remo. Agradeço ao presidente e toda a diretoria pela oportunidade. Espero que junto com todos os colaboradores, torcedores e diretoria consigamos fazer um grande trabalho nesta temporada”, disse.

Com a chegada de Felipe Conceição, o preparador físico Gerson Rocha assume função e fará parte da comissão técnica azulina.

Fonte: O Liberal