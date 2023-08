Clube do Remo dá show de bola e vence Volta Redonda em noite inspirada no Mangueirão

O Clube do Remo fez a alegria da sua apaixonada torcida ao detonar o Volta Redonda- RJ, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, pelo placar de 2 a 1, numa noite gloriosa do futebol azulino que jogou o fino da bola frente ao time carioca que vinha de bons resultados na Série C. Mesmo com a derrota, o ‘Voltaço’ permanece no G8; já o Leão Azul dá um grande salto na tabela, indo para o 12º lugar, com 20 pontos, embora possa ser superado pelo Confiança que joga na segunda-feira, 07, diante do Floresta- CE.

Esta foi a segunda vitória consecutiva do Leão no campeonato nacional que reanima e dá boas perspectivas para os azulinos chegarem ao G8. O jogo aconteceu na noite deste sábado, 05, com a cobertura da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line.

Na próxima rodada, o Remo vai encarar o Manaus, na capital baré.

PRIMEIRO TEMPO

O duelo no Mangueirão foi sensacional. O time azulino foi dinâmico em campo, controlando a bola e com boa armação, chegava fácil à meta do goleiro Jean Drosny.

Depois das ameaças de gols, finalmente o Leão encontrou o caminho das pedras. Aos 10 minutos, Muriqui ia concluir o chute e acabou derrubado. O árbitro assinalou a penalidade.

Muriqui cobrou e marcou, quebrando jejum de 9 jogos sem marcar. Foi seu quarto gol no campeonato.

O Clube do Remo seguia manobrando a bola, sem levar susto dos visitantes. As chances de gols iam sendo desperdiçadas.

FRANGO

Nos poucos avanços do Volta Redonda, aconteceu o gol do empate aos 46’ [acréscimos], quando Ítalo Carvalho saiu da marcação e bateu de longe. Vinicius deixou a bola passar ao se jogar atrasado.

SEGUNDO TEMPO

O Leão voltou para a etapa completar com Paulinho Curuá no lugar de Anderson Uchôa, devido cartão amarelo recebido (terceiro). O Clube do Remo manteve a pegada de bola.

O técnico Rogério Corrêa, sentindo a pressão azulina, passou a substituir jogadores. Veio a chuva e a flama azulina em busca da virada.

CABEÇADA

Aos 24 minutos, Evandro cobrou escanteio. O zagueiro Diego Ivo, no ‘bolo’ dos marcadores, subiu bem e cabeceou no canto. Clube do Remo 2 a 1. Haja festa nas arquibancadas.

O Volta Redonda acorda e Sanchez chuta para fora, desperdiçando boa oportunidade.

MILAGRE

O ‘Voltaço” vai para tudo ou nada nos acréscimos do segundo tempo.

Aos 47’- o árbitro deu oito minutos de acréscimos, Henrique pega um rebote e manda firme. Vinicius opera um verdadeiro milagre no lance, evitando o gol do empate, se redimindo da falha dp primeiro tempo.

Aos 50’ Caio Vitor, do Volta Redonda, é expulso por jogo violento. (Reportagem: Braz Chucre; Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Ficha Técnica

Clube do Remo-PA 2 x 1 Volta Redonda-RJ

Série C do Campeonato Brasileiro Brasileiro -2023- 16ª rodada

Local: Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Augusto, o Mangueirão – Belém, PA.

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Clube do Remo

Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Evandro; Uchôa (Paulinho Curuá) Claudinei e Richard Franco; (Ronald) Muriqui, (Gustavo Bochecha) Jean Silva (Elton) e Renanzinho (Leonan)

Técnico: Ricardo Catalá

Volta Redonda

Jean Drosny; Iury, Matheus Santos, Marcão Costa e Ricardo Sena (Sanchez); Bruno Barra (Henrique Silva), Paulinho (Robinho) e Caio Vitor; Marquinhos (Luisinho) Douglas Skilo (Hugo Borges) e Ítalo Carvalho

Técnico: Rogério Corrêa

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo