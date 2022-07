Clube do Remo e Defensoria Pública realizam ação de conscientização quanto aos cuidado de crianças em espaço com grande público

No último domingo (3) no grande clássico RexPa do futebol paraense, o Clube do Remo em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Pará, por meio do Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente (Naeca) e da Escola Superior da Defensoria Pública realizaram uma grande ação com o público presente na partida.

A iniciativa da campanha foi realizada com o objetivo de conscientização e educação em direitos quanto ao cuidado dos pais e responsáveis com as crianças em espaços de grande aglomeração.

Enquanto o público presente estava ali na torcida pelos seus times, a equipe da ação distribuía cartilhas produzidas pelos núcleos da instituição, além de orientações relacionadas ao direito ao laer e a importância do cuidado com as crianças e adolescentes.

A operação faz parte do projeto “Eco – seu canal direto com o ECA”, da Defensoria Pública do Estado, que trabalhava a orientação de assuntos infanto-juvenis.

Foto: Ascom Remo