Clube do Remo é o Campeão Paraense de Futebol 2022

Diante de uma Curuzu completamente lotada de torcedores e da chuva fina que ainda cai sobre Belém, o Clube do Remo, que chegava para o jogo de volta da final do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022, fez um primeiro tempo bastante complicado, chegando a perder por 3 a 0 para o adversário Paysandu, mas reagiu no segundo tempo, depois de uma explosão do goleiro Vinícius com o grupo, fez um gol e administrou o restante do jogo até o final, com muitos lances, cartões, expulsão do Marcão, do Bicola e todo tipo de falta.



Depois dos 90 minutos de muita intensidade e desgaste, na noite desta quarta-feira, 06, em clima de decisão no Estádio Leônidas Sodré de Castro, o Leão Azul perdeu por 3 a 1, mas no placar agregado de 4 a 3 de A PROVÍNCIA DO PARÁ, faturou a Taça de Campeão Paraense de 2022.

No começo, o Papão tomou as iniciativas de jogo assim que o árbitro Rafael Claus apitou o início do confronto. Os bicolores dominaram a bola no campo, com jogadas laterais e trabalhadas na troca de passes. O Bicola chegou com maior constância à defesa azulina, que teve, sobretudo nos primeiros 20 minutos, onde a defesa remista chutava via aérea, que normalmente eram entregues ao adversário. Por isso, o Papão abriu o placar aos 10 minutos, numa jogada originada da lateral-direita, Igor Carvalho cruzou a bola na entrada da pequena área e Ricardinho pegou de primeira, marcando um belo gol que pôs o Paysandu na frente. Isso já mostrava a reação do Paysandu que, no Baenão, havia perdido, no primeiro jogo, por 3 a 1.



Bom, nessa hora, o Leão começou a se espertar que seu favoritismo estava sob risco, mas parecia manter o ímpeto bicolor no primeiro jogo. Apagado na Curuzu. Assim, o Leão Azul viu o adversário usar e abusar ao ponto de fazer o segundo gol, após lançamento aéreo, finalizado por José Aldo. Pronto: 2 a 0! A Fiel foi ao delírio, empurrando o grupo, dizendo acreditar que uma virada era possível e que o Paysandu conquistaria o título dentro de casa, a Curuzu.



As cantorias tomaram conta da Curuzu, ecoando no coração dos atletas, que ainda estavam em desvantagem no placar agregado. O autor do primeiro gol bicolor ainda deixou o gramado com as mesmas dores que o tiraram da primeira partida. Dioguinho substituiu e manteve o jogo favorável ao Papão, que foi o dono das ações por todo primeiro tempo e ainda conseguiu tirar a vantagem ao marcar o terceiro, aos 37, numa jogada valente de Marcelo Toscano, que roubou bola na lateral-esquerda e cruzou para o desvio de José Aldo.



Durante o intervalo, o goleiro Vinícius deu uma bronca sem clemência nos colegas, que, a seu ver, não fizeram praticamente nada para freiar a saga alvi-azul sedenta de gols.



SEGUNDO TEMPO

Depois do intervalo, as duas equipes se renovaram. O Leão voltou com maior vontade, haja vista a igualdade no placar agregado. Aos 14 minutos, finalmente, o Remo fez o gol da vitória, que acalmou o time, numa bela troca de passes entre Leonan e Marco Antônio. O lateral recebeu na entrada da área e finalizou no canto de Thiago Coelho. Bonamigo fez duas mudanças, colocando Laílson e Marciel nos lugares de Pingo e Ronald. O Papão veio com Robinho na vaga de Marlon.



O 3 a 1 devolvia aos remistas o título estadual. No entanto, a partida ficou bastante disputada, com alguns lances de estresse entre os atletas. Com o tempo fechado, o Paysandu ainda perdeu Marcão, após lance violento com Marciel, forçando um reajuste no sistema tático bicolor. Márcio Fernandes trouxe Yure e Polegar para ampliar a presença no meio-campo.A outra novidade escalada no segundo tempo foi o meia Felipe Gedoz, que estava afastado dos jogos e entrou no lugar de Marco Antônio, para auxiliar na criação de jogadas. Do outro lado, o treinador escalou Henan na vaga de José Aldo, para forçar o gol que levava a disputa para os pênaltis. A partir dos 30, a partida foi ganhando maior estabilidade. Enquanto o Paysandu tentava a todo custo ampliar, o Remo reforçou a defesa. Aos 49, o árbitro Rafael Claus encerrou a partida e definiu, dentro da Curuzu, o título estadual em favor do Clube do Remo.



Ficha técnica:

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro – Curuzu

Hora: 20h

Paysandu

Thiago Coelho; Igor Carvalho (Polegar), Genílson, Marcão; Patrick Brey, Mikael, Ricardinho (Dioguinho), José Aldo (Henan); Serginho (Yure), Marlon (Robinho) e Marcelo Toscano

Técnico: Márcio Fernandes

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon, Leonan; Pingo (Laílson), Paulinho Curuá, Ronald (Marciel), Marco Antônio (Gedoz); Bruno Alves (Rony) e Brenner

Técnico: Paulo Bonamigo

Arbitragem:

Rafael Claus

Assistentes: Cleber Lúcio Gil e Neuza Inês Back

