Clube do Remo e Paysandu decidem título feminino e vaga no Brasileiro A/3

Clube do Remo e Paysandu decidem o título do Campeonato Paraense de Futebol Feminino de 2022 em jogos de ida e volta. O primeiro duelo será realizado no dia 12 (segunda-feira), no estádio Leônidas Sodre de Castro, a Curuzu, a partir das 9h30.

A segunda partida está marcada para o dia 20, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, às 19h. Os jogos serão de torcida única.

Desde a reativação do futebol feminino pela Federação Paraense de Futebol – FPF, Leão e Papão ainda não tinham chegado a uma decisão de campeonato feminino.

O Clube do Remo tenta o bicampeonato. Ano passado, conquistou o cetro em cima da Esmac. Já o Paysandu persegue há quatro anos o título.

Nesta temporada aconteceram dois RE-PA e o time azulino saiu-se vencedor em ambos. Ainda está invicto no campeonato.

Mais uma vez se protagoniza o duelo tático entre os técnicos Mercy Nunes (Clube do Remo) e Aline Costa (Paysandu).

O campeão tem vaga garantida no Campeonato Brasileiro Feminino A/3 de 2023.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo