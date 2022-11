Clube do Remo e Paysandu vencem na rodada de abertura do Campeonato de Baquete Adulto de 2022

Clube do Remo e Paysandu venceram na rodada de abertura do Campeonato Paraense de Basquete Adulto de 2022.



Jogando no ginásio Serra Freire, a equipe azulina venceu o JP8 por 115 a 77, depois de 53 a 41 na fase inicial.



No Moura Carvalho, o Paysandu também chegou a marca centenária sobre o Cabano. O placar foi de 100 a 49. O Papão, assim, caminha rumo ao tricampeonato. Danilo Bidu foi o cestinha bicolor com 20 pontos.



Rodada

A segunda rodada do certame, na segunda-feira, 21, com os jogos:

Clube do Remo x Cabano, ginásio Serra Freire, 19h.



Paysandu x JP8, ginásio Moura Carvalho, 20h30.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo