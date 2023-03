Clube do Remo, em desvantagem diante do Mundão, precisa vencer por dois gols ou mais para seguir na Copa Verde de 2023

O Clube do Remo entra em campo nesta quarta-feira (22), às 19h, no Estádio Evandro Almeida [Baenão] para enfrentar o São Raimundo, de Roraima, em jogo de volta das quartas de final da Copa Verde, versão 2023.



Na ida, em Boa Vista, o Leão foi derrotado por 1 a 0 e precisa vencer, com diferença de dois gols, para evitar sua eliminação precoce.



O Mundão, como é conhecido no futebol do Norte, foi responsável pela quebra da invencibilidade de nove jogos do Clube do Remo na temporada, joga pelo empate para continuar na disputa.



Será o quarto embate entre os adversários. Por ora, está igual. Cada um soma uma vitória, além de um empate.



O Clube do Remo está completo, inclusive com o atacante Muriqui, recuperado da lesão que o afastou dos últimos jogos.



O São Raimundo não conta Fabrício Kanté, atacante, liberado para resolver situação familiar no Rio de Janeiro. O lateral Kayo Fernando, por decisão técnica, não veio com a delegação.

Leandro Cabecinha, Jerinha e Tavinho, jogadores paraenses que atuam pelo Mundão conhecem bem o gramado do Baenão. Tavinho, ex-São Francisco, de Santarém, foi o autor do gol da vitória do São Raimundo em Boa Vista.



Tudo está delineado para um grande espetáculo de bola por parte dos times. A torcida azulina está eufórica e com a promessa de lotar o estádio como apoio total para a equipe azulina.

O Leão vem correspondendo

plenamente às expectativas da sua legião de torcedores e no Baenão se encontra invicto.

O time de Antônio de Baena foi campeão da Copa Verde no ano de 2021, porém, ano passado não participou por ter desfeito o plantel logo depois do encerramento da sua participação na Série C.



Ficha técnica

Clube do Remo-PA x São Raimundo-RR

Quartas de final da Copa Verde – 2023 – Jogo de Volta

Local: Estádio Evandro Almeida [Baenão]- Belém

Hora: 19h

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Fabio Pereira (TO)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Clube do Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro, Raí; Anderson Uchôa, Richard Franco, Pablo Roberto; Pedro Vitor, Diego Tavares e Muriqui.

Técnico – Marcelo Cabo

São Raimundo: André Regly; Luã, Allan Rosário, Hicaro e Leandro Cabecinha; Belão, Paulo Meneses e Tavinho; Juninho, Carlinhos e Jerinha.

Técnico – Chiquinho Viana

Foto: Samara Miranda/Ascom do Remo