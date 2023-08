Clube do Remo empata em 1 a 1 em Manaus e ainda corre risco de rebaixamento

O Clube do Remo empatou em 1 a 1 contra o Manaus, no Estádio da Colina, na capital baré, na tarde deste domingo, 13, em partida válida pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. A partida teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O resultado não é bom para ambas as equipes, que brigam contra o rebaixamento e buscam um lugar ao sol da zona de classificação à próxima fase do Brasileiro. O Remo teve de correr atrás do prejuízo, já que o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ foi aberto pelos donos da casa, ou seja, os gols saíram no segundo tempo: Thallyson abriu o placar e Elton empatou na reta final do jogo. Com o resultado, o Leão vê as chances de classificação praticamente minguarem, na Série C.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo