Clube do Remo está garantido no Brasileiro de Futsal Adulto da CBFS de 2024

A Confederação Brasileira de Futsal [CBFS] anunciou os 20 clubes participantes da primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal, previsto para começar em maio de 2024. Entre eles, o Clube do Remo, do Pará. O anúncio aconteceu na cerimônia de abertura do evento Mundo do Futsal Decathlon Experience, em Foz do Iguaçu.



“O Campeonato Brasileiro é um sonho desde quando assumi a Confederação. Teremos uma competição nacional, que abrirá oportunidades para equipes de todos os cantos do país. O objetivo é fortalecer cada vez mais nossa modalidade”, contou Marcos Madeira, presidente da CBFS.



O campeonato envolverá equipes das cinco regiões do país, sendo 15 estados e 18 cidades. “O anúncio dos clubes participantes, que inclui representantes de diversos estados, desde o Sudeste até o Norte, reforça o compromisso da CBFS em fortalecer a modalidade e proporcionar oportunidades a times de todos os cantos do Brasil. Este marco representa a realização de um sonho para a CBFS, que busca consolidar o futsal ainda mais a modalidade”, reforçou Madeira.

O Campeonato Brasileiro de Futsal 2024 não apenas oferece uma vitrine para o talento local, mas também estabelece bases sólidas para o crescimento e a popularização do esporte em âmbito nacional.



Neste momento de celebração e expectativa, a comunidade esportiva aguarda ansiosamente pelo início desta competição inédita, que certamente contribuirá para elevar o patamar do futsal brasileiro e consolidar o país como um cenário vibrante e competitivo para esta modalidade apaixonante.

PLANOS

O diretor de futsal do Clube do Remo, Carlos Resende, informou que haverá contratações de reforços. “Vamos precisar de novos jogadores por causa da longa competição”, disse.

Veja os vinte times no Brasileiro de Futsal de 2024.

Clube do Remo, PA, América FC- MG, ADS Sapezal- MT, América FC- RN, ARD/Apodi- RN, Ceará Sporting-CE, CRB- AL, Concórdia Futsal-SC, Cruzeiro Esporte Clube- MG, Estrela do Norte E.C., AM, Sampaio Correa- MA, ACEL Chopinzinho Futsal – PR, ASF Sorrido Futsal –MT, Vasco da Gama -RJ, Clube Náutico Capibaribe-PE, Costa Rica E.C –MS, Fortaleza – CE, Passo Fundo Futsal – RS, Sport Recide –PE e Yeesco- RS. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Carlos Resende/Divulgação