Clube do Remo está há 9 anos sem vencer o Sampaio Corrêa por jogos oficiais

O Sampaio Corrêa, próximo adversário do Remo na Série B, mantém um tabu generoso diante da equipe paraense em partidas oficiais. Fazem nove anos da última vez que o time maranhense saiu derrotado de um duelo contra o Leão Azul. A chance de quebra de tabu, no entanto, pode estar próxima. Azulinos e tricolores se enfrentam nesta quinta-feira (30), em São Luís.

A última vez que o Remo saiu vencedor de um duelo diante do Sampaio Corrêa foi em 2002. Na ocasião, os azulinos bateram os tricolores por 3 a 0, no estádio Baenão, em Belém, em duelo válido pela Série B daquele ano.

Desde lá, o Remo não sabe mais o que é vencer diante do Sampaio. Foram três jogos nesse período, sendo duas vitórias da Bolívia Querida e um empates. Todos os confrontos foram válidos pelo campeonato brasileiro.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi neste ano, no primeiro turno da Segundona. No dia 29 de junho, o Sampaio bateu o Remo por 2 a 0, no Baenão.

Apesar do tabu recente, o Remo leva uma pequena vantagem no histórico de confrontos contra o Sampaio. Ao todo, foram 48 partidas oficiais entre os dois times. São 17 vitórias do Leão Azul, 14 para a Bolívia Querida e 17 empates.

A partida entre Remo e Sampaio Corrêa, que ocorre nesta quinta, no Castelão, começa a partir das 21h30.

Fonte: O Liberal