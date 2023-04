Clube do Remo ganha 1ª turno do basquete Sub-17 derrotando o rival Paysandu

O Clube do Remo ganhou o primeiro turno do Campeonato Paraense de Basquete Masculino Sub-17 de 2023. A conquista azulina aconteceu na noite de ontem segunda-feira, 03, na vitória de 69 a 56 sobre o rival Paysandu.

O jogo foi realizado no ginásio Moura Carvalho, do Paysandu. Os dois times chegaram à decisão com uma vitória cada, na fase de grupo.

Na ‘negra’ deu Leão com um triunfo tranquilo, impondo uma diferença de 13 pontos.

A equipe do Clube do Remo é campeã de 2022. Busca o bicampeonato.

O segundo turno ainda não tem data para começar. Vai depender da reunião da federação com os clubes participantes do campeonato. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação/Agência Remo