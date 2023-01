Clube do Remo garante título do campeonato paraense de volei Sub-17

O voleibol do Clube do Remo teve grande destaque no último final de semana. O time masculino do Leão garantiu o título de campeão do Campeonato Paraense Sub-17, válido pela temporada 2022. A partida realizada no ginásio Serra Freire foi diante da Apade e o Leão levou a melhor por 3 sets a 0.



Além do título, a equipe azulina teve conquistas individuais, como melhor técnico Zeca Sodré, melhor levantador Gabriel Gomes, melhor dessa Kayo Loureiro, melhor bloqueio Bernardo Macedo e melhor jogador Gabriel Augusto. O técnico remista comemorou mais um título a frente do Remo.



“Muito feliz e parabéns aos atletas, nossa comissão técnica e diretoria por todo o trabalho realizado. Isso é fruto de muito trabalho e dedicação de todos os envolvidos nesse processo. Claro, destacar também as conquistas individuais. Vamos agora focar na nova temporada”, disse Zeca. O Leão também foi campeão nas categorias sub-15, sub-17, sub-19, sub-19 e sub-21.



Imagem: Agência Remo