Clube do Remo garante vaga no Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2 de 2024

O Clube do Remo garantiu presença no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A2 de 2024.



A tão sonhada vaga conquistada pelo time azulino aconteceu na tarde de sábado, 27, em Manaus- AM, diante da equipe Recanto da Criança Interativo-RCI, no jogo de volta das quartas de final da Série A3, realizado no Estádio da Colina.

O Clube do Remo perdeu o duelo por 1 a 0, no entanto, no placar agregado, marcou 3 a 2. Em Belém, na partida de ida às Leoas venceram por 3 a 1, daí a vantagem.

A equipe remista segue na competição e vai disputar a semifinal do Campeonato Brasileiro A3, contra o VF-4 da Paraíba.



Heroína

Na ‘dramática’ classificação das Leoas, a goleira Bárbara que ‘barbarizou’ na partida com defesas incríveis, sobretudo no segundo tempo quando o RCI tomou conta do jogo.

No primeiro tempo, o Clube do Remo jogou em condições de igualdade, mas no segundo, recuou em demasia para segurar o empate e acabou por levar o gol aos 48 minutos da fase completar numa falha de marcação da zaga.



O gol das barés foi marcado por Amanda.



Ainda na primeira fase o RCI desperdiçou uma cobrança de penalidade com Teka mandando a bola por cima, aos 17 minutos.



O Clube do Remo já realizou seis jogos no Brasileiro A3 com três vitórias, dois empates e uma derrota.

Foto: Agência Remo