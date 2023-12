Clube do Remo goleia Paysandu e mantém hegemonia no futebol feminino. Leão conquista o tricampeonato paraense.

O Clube do Remo manteve o tabu sobre o rival Paysandu no futebol feminino. Na manhã de ontem, quarta-feira, 13, o Leão conquistou o tricampeonato paraense ao vencer o Papão por 3 a 0 em jogo realizado no Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão.

Os gols do título foram marcados por Musa, primeiro tempo, Pimentinha e Ray, na segunda fase. O duelo foi digno de rivalidade. O time azulino ganhou o título invicto. Teve apenas um empate, justamente com o rival na primeira fase da competição.

O Papão, no segundo tempo, lançou-se ao ataque em busca do empate e acabou levando os gols em contra-ataque. O Clube do Remo jogou cadenciado explorando as falhas adversárias como ocorreram no segundo e terceiro gol, este nos acréscimos da fase complementar.

Na campanha do tri, o Clube do Remo marcou 99 gols com destaques para Musa e Lora Soure, artilheiras azulinas. Á festa remista foi completa no Mangueirão.

O técnico Mercy Nunes conquistou o oitavo título consecutivo no futebol feminino. Cinco pela Esmac e três pelo Clube do Remo.

No ano de 2024 o Leão vai disputar, além do Parazão Feminino, o Campeonato Brasileiro A2. O Papão, por sua vez, vai participar do Brasileirão A3. (Colaborou: Braz Chucre/Ronabar) Imagens: Samara Miranda/Agência Remo