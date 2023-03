Clube do Remo, invicto na temporada, enfrenta o São Raimundo RR em jogo de ida da Copa Verde de 2023

O Clube do Remo, na caminhada pela Copa Verde de 2023, enfrenta o São Raimundo-RR, em jogo de ida pelas oitavas de final, no Estádio Flamarion Vasconcelos – Canarinho, em Roraima, a partir das 20h desta quarta-feira, 15. A partida terá a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O São Raimundo-RR vem de vitória na abertura do Campeonato Roraimense com a goleada sobre o River-RR por 4 a 1. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Botafogo-SP, jogando fora de casa.

O Mundão acumula três vitórias e uma derrota, além de 15 gols marcados e apenas 7 sofridos.

O time do professor Chiquinho Viana conta com o retorno do lateral-esquerdo Leandro Cabecinha, que cumpriu suspensão automática no último jogo da Copa do Brasil. Único desfalque do time é o lateral-esquerdo Kayo Fernando, que foi expulso no meio de semana.

O Clube Remo, campeão paraense, vive uma fase muito boa na temporada. São nove vitórias nos nove jogos disputados até o momento.

O Leão é o líder geral do Campeonato Paraense e com a vaga garantida nas quartas de final. Além disso, está na terceira fase da Copa do Brasil.

Na Copa Verde, estreou na segunda fase, goleando o Humaitá por 4 a 1. O clube azulino de Antônio Baena, está em busca do bicampeonato regional.

O técnico Marcelo Cabo ainda não conta com o atacante Muriqui, ora em trabalho de transição após se recuperar de uma lesão na coxa. O meia Soares continua em tratamento de uma torção no tornozelo direito.

Ficha técnica:

Local: Estádio Flamarion Vasconcelos -Boa Vista-RR

Hora: 20h

São Raimundo-RR

André Regly; Carlinhos, Allan Rosário, Guigui e Leandro Cabecinha; Paulo Menezes, Belão (Juca) e Tavinho (Ygor); Juninho, Carlinhos Souza e Kanté (Raí)

Técnico – Chiquinho Viana

Clube do Remo

Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan (Raí); Anderson Uchôa, Richard Franco e Pablo Roberto; Diego Tavares, Pedro Vitor (Jean Silva) e Fabinho

Técnico – Marcelo Cabo

Arbitragem

Árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (GO)

Assistente1: Leone Carvalho Rocha (GO)

Assistente 2: Marcio Soares Maciel (GO)

4º Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo