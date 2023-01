Clube do Remo já se prepara para estreia no Parazão 2023 com treinos no Baenão

Acabou a folga na toca do Leão. Desde a última segunda-feira, 02, o elenco azulino retornou aos treinos visando a temporada de 2023.

A apresentação foi realizada no Estádio Evandro Almeida, o Baenão. A primeira parte do treino foi na academia, no Nasp. Em seguida, os jogadores trabalharam no campo ao comando do técnico Marcelo Cabo.

Está é a quarta semana de treinos da pré-temporada. No sábado, 06, a equipe azulina realiza o primeiro amistoso em preparação para a estreia do estadual. O elenco azulino treina ontem, terça-feira, 03, no CT do Leão.

A programação de treinos deve permanecer por toda a semana, já impondo ritmo aos jogadores selecionados para a presente temporada.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo