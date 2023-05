Clube do Remo joga pelo empate diante do Recanto da Criança para garantir vaga no Brasileiro Feminino A2

Com a vantagem conquistada no primeiro jogo, quando marcou o placar de 3 a 1, no Baenão, o Clube do Remo pode até perder por um gol de diferença, para o Grêmio Esportivo Recanto da Criança Interativo-AM, neste sábado,27, no estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM), que estará na A2 do Brasileiro Feminino de 2024.



Para o RCI resta vencer por três gols de diferença para levar a vaga de forma direta ou vencer por dois gols de diferença e decidir o acesso nas cobranças de pênaltis.



O duelo está aberto dado às condições das meninas do RCI que ainda não perderam em jogo em casa. O Clube do Remo segue invicto no campeonato organizado pela CBF.



O Leão seguiu para Manaus completo. O técnico Mercy Nunes comandou treinos na semana e garantiu o cuidado especial para o time não ser surpreendido pelas barés.



O Clube do Remo, bicampeão feminino, sonha em chegar à elite nacional, galgando os degraus com humildade.



Em 2022, na sua primeira participação no brasileiro feminino da 3ª divisão foi eliminado dentro do Baenão, ainda na primeira rodada da fase classificatória.



Está apenas de um simples empate para se garantir na Série A2 do próximo ano.



Antônio Carlos Pequeno Frutuoso, da Federação Amazonense, dirige a partida. Os assistentes são: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso e Noélia Chaves da Paixão. Raimundo José Azevedo de Medeiros, o quarto árbitro. Todos do Amazonas. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)