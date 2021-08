Clube do Remo lança programa de sócios remidos; expectativa é faturar R$ 5 milhões

O Remo anunciou na noite da última quarta-feira (18) a retomada da venda de títulos de sócio remido. Segundo o clube serão disponibilizados mil títulos, no valor de R$ 5 mil cada. Os pagamentos dos papéis podem ser feitos à vista, no boleto ou no cartão, até 10 vezes.

De acordo com o anúncio do clube, feito nas redes sociais, a venda dos sócios busca arrecadação para melhorar a infraestrutura do novo CT do Leão Azul. Quem adiquiri o sócio remido tem direito a votar nas eleições azulinas e ser candidato nos pleitos desconto na aquisição de ingressos, permissão para frequentar o clube, desconto nas escolinhas do Remo e participação nos eventos sociais.

Segundo havia sido adiantado pelo O Liberal, o Remo pretende arrecadar R$ 5 milhões com venda de títulos.

“Temos a perspectivas de mil títulos [remidos], que foram autorizados pelo Condel, no valor de R$5 mil cada, então podemos arrecadar até R$5 milhões caso venda tudo. O título poderá ser adquirido de forma parcelada. Estamos só fechando as formas de pagamento, o Banpara [patrocinador do clube] deve ser um dos parceiros nessa ação, para que possamos ter facilidade de pagamento, para que o torcedor possa virar sócio do clube”, disse o presidente Fábio Bentes.

