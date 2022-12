Clube do Remo mantém a hegemonia de onze anos na natação paraense

Ainda está longe para o Clube do Remo perder sua hegemonia na natação paraense. O clube azulino, no final de semana, conquistou seu 11º título consecutivo no campeonato estadual.

O undecacampeonato veio pela somatória de pontos ao longo de quatro dias de competição no parque aquático do campus 3 da UEPA. A equipe azulina obteve 7.778 pontos.

A Tuna Luso foi segunda colocada com 6.577 pontos e a Associação Ronaldo Costa, terceira com 1.554. A diferença de pontos em favor dos azulinos para o segundo lugar foi de 1.201.

“O Clube do Remo mantém a supremacia na natação paraense por conta do trabalho de base do clube. A nossa escolinha é forte e bem treinada, daí a nossa hegemonia nas piscinas”, avalia Aurélio Dantas, técnico das equipes de base.

Das seis classes em disputa, o Clube do Remo foi vencedor de mirim, petiz, infantil e sênior. A Tuna Luso venceu no juvenil e Junior.

O presidente da FPDA, Mauro Freitas, fez entrega do troféu ao técnico Domingos Ferreira, um dos nomes mais laureados na natação paraense.

O diretor Laércio Lucena contemplou a conquista do Leão, relembrando os tempos de nadador pelo Clube do Remo. “ É a mesma alegria, muda apenas o tempo. Agora como diretor vibro mais pelas conquistas do nosso Leão”, apontou.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo