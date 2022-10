Clube do Remo mantém tabu sobre o Paysandu, vence o clássico feminino no Baenão e segue invicto no Parazão

O Clube do Remo segue invicto diante do Paysandu no futebol feminino. Como aconteceu ano passado, o time azulino voltou a vencer o rival pelo campeonato estadual.

No jogo realizado na manhã desta quarta-feira, 12, feriado nacional, no Baenão, o Leão aplicou o placar de 3 a 0, num escore justo pela boa atuação da equipe remista que foi superior em todo decorrer da partida.



Os gols azulinos foram marcados por Musa, aos 16 minutos e Karol aos 21, no primeiro tempo. Musa, aos 14’ da segunda fase, decretou o triunfo do Leão. Musa chega ao seu nono gol no campeonato.



A vitória azulina deixa as ‘leoas’ absolutas no campeonato paraense, líder do grupo B com nove pontos. 17 gols marcados e dois sofridos. O Paysandu fica em segundo lugar com seis pontos.

Gleika Pinheiro dirigiu a partida com regular atuação.

Na próxima rodada, dia 16, o Remo enfrenta o União Paraense no campo 3 do Ceju. O Paysandu faz o clássico com a Esmac, ainda no Ceju, campo 1. Ambos às 15h30.

Por: Roberto Barbosa

Imagens: Ascom Remo