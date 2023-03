Clube do Remo perde a invencibilidade na temporada ao sair em desvantagem de Roraima

O placar foi magro! Apenas 1 a 0. Mas é o suficiente para que a luz vermelha tenha se ascendido na Toca do Leão, afinal, o Clube do Remo, que até então estava invicto na temporada, disputando a Copa do Brasil, a Copa Verde e o Campeonato Estadual, perdeu na noite desta quarta-feira, 15, para o São Raimundo, do Estado de Roraima, jogando na casa do adversário, pela partida de ida nas quartas de final da Copa Verde, em cuja competição o Leão Azul quer faturar o bicampeonato. O jogo foi ruim, e teve a total cobertura da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Bom, com o resultado, o Leão tem de vencer por dois ou mais gols de diferença no jogo da volta. O duelo ocorre na próxima quarta-feira, 22, às 19h, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, e o vencedor avança para as semifinais da Copa Verde.

PRIMEIRO TEMPO

Desfalcado de atletas importantes como o atacante Muriqui e os meias Soares e Rodriguinho, o técnico Marcelo Cabo manteve o desenho azulino dos últimos jogos: 4-3-3, com Uchôa entre a defesa e os meias Diego Tavares e Pedro Vítor nas pontas, com Fabinho isolado mais à frente. Inclusive, Fabinho protagonizou um momento nada ortodoxo. Quando o Remo tinha as melhores chances, no início da partida, o atacante conseguiu perder um gol inacreditável, sem goleiro – e se chocou com a trave, na sequência.

Com esse lance, o ímpeto azulino diminuiu, mas ainda assim, a equipe ainda conseguiu criar chances. No entanto, a eficácia dos atacantes esteve abaixo na partida.

O Remo foi castigado sem dó nem piedade. Em um rebote de uma cobrança de escanteio, já na reta final da etapa inicial, Tavinho acertou um chutaço de fora da área, no ângulo de Vinícius e abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ para o São Raimundo-RR, que pouco perigo havia oferecido até então.

Após o intervalo, a tônica da partida pouco mudou, apesar da entrada do atacante Jean Silva. As principais chegadas do time da casa eram pelos lados, especialmente dando trabalho para o lateral-esquerdo Raí.

De seu lado, o Remo até tentava criar algo com a bola no pé, mantendo a posse por maior parte, mas o goleiro André Regly pouco trabalhou. No fim, o resultado de 1 a 0 se manteve e o Leão enfrenta a primeira adversidade do ano. Agora, a equipe precisa reverter a vantagem do São Raimundo-RR, para seguir na Copa Verde.

Ficha técnica

Copa Verde – Quartas de Final, jogo de ida

São Raimundo-RR x Remo

Local: Estádio Canarinho, Boa Vista-RR

Hora: 20h

São Raimundo-RR

André Regly; Luã Niger, Allan Rosario, Hícaro, Leandro Cabecinha; Paulo Meneses (Márcio Panda), Juninho (Carlinhos), Belão e Tavinho (Ygor); Carlinhos Souza (Guigui) e Kanté (Carlos Sá)

Técnico: Chiquinho Viana

Remo

Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro, Raí; Richard Franco (Paulinho Curuá), Anderson Uchôa, Pablo Roberto; Pedro Vitor (Jean Silva), Diego Tavares (Leonan) e Fabinho (Kanu)

Técnico: Marcelo Cabo

Arbitragem

Árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Marcio Soares Maciel (GO)

Quarto árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)

Imagens: Ítalo Lopes/Agência Remo