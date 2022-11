Clube do Remo promove o II Festival Gastronômico em sua sede histórica e social

A sede social do Clube do Remo vai se tornar o endereço perfeito para os amantes de uma boa culinária. No próximo dia 19 de novembro, o Rei da Amazônia irá realizar o II Festival Gastronômico – edição Na Brasa.

Diferente do primeiro evento, a proposta do cardápio será investir na diversidade do mundo dos assados, contando com chefs de cozinha de renome nacional e internacional, com apresentação de pratos criados para o festival.

Com fogo na brasa e explosão de sabor, durante o evento serão seis estações servindo os mais variados tipos de carnes, como da costela fogo de chão ao torresmo, com Open Food e Open Bar.

O talentoso e irreverente chef Artur Bestene, mais conhecido como “Arturzão, fará a curadoria do evento pela segunda vez, e traz como convidados para o time nomes como Marcus Lemos – Barbudo Fogo e Fumaça, Bruno Fernandez, Vitão, Ruy BBQ e Edvaldo Caribé.

Além dos quitutes gastronômicos, o público contará com a programação musical para todos os gostos, Bilão e Rafaela Travassos, Banda Georocks, Banda RP2 e Dj Megusta, e venda de produtos locais, isso tudo em uma estrutura super confortável de lazer.

Para o festival, os ingressos já estão à venda nas Lojas do Remo, secretaria do Clube e no site do meubilhete, no primeiro lote no valor de R$120, com desconto de 10% para sócio remido e proprietário adimplente.

Serviço

II Festival Gastronômico do Clube do Remo – edição Na Brasa

19/11 (Sábado)

11h às 20h

Sede Social do Clube do Remo – Estacionamento

5h de Open food com 6 estações de assados

9h de Open bar

1° lote promocional: R$120,00

Desconto de 10% para sócio remido e proprietário adimplente

Vendas: Lojas oficiais do Remo, exceto Loja do Castanheira, e Secretaria do Clube

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo