CLUBE DO REMO – Rafinha se apresenta e mostra confiança para a Série B

O atacante Rafinha foi oficialmente apresentado na sala de imprensa do Banpará Baenão ontem, 24. O atleta remista é um dos reforços para o Brasileiro da Série B, em que o Leão estreia sábado (19), contra o CRB-AL, às 16h, no estádio Rei Pele, em Maceió. Aliás, o Leão Azul chega na capital de Alagoas no momento em que o adversário está vivendo uma crise, já que seu técnico foi demitido na semana passada.



Bom, mas voltando à Toca do Leão, aos 28 anos, o atacante Rafinha atuou pelo Mirassol no Paulista deste ano. Natural de Alumínio, interior de São Paulo, o atleta já passou por clubes como Osasco, Audax, Porto, de Portugal, Osasco Audax, Ponte Preta, Guaratiba, Athletico Paranaense, ABC, Ferroviária, Ceará, Chiapas, do México, GE Brasil, Goiás e Botafogo-SP.



Em coletiva, ontem, Rafinha destacou a importância da camisa azulina e projetou a estratégia do Leão na Série B. “Sei da importância da camisa do Remo e a torcida fanática. Vim para ajudar meus companheiros. Série B é muito difícil, mas a gente sabe da nossa qualidade, temos bons jogadores e somos um grupo competitivo. Agora temos que ser fortes em casa e usar o calor a favor, que muita gente reclama quando vem jogar aqui. Tem que aproveitar e ganhar o máximo de jogos possíveis em casa. Série B é assim. E somar fora de casa também será importante”, disse.



Para sábado, diante do CRB-AL, ao atacante remista afirma não estar 100% recuperado após a covid-19. “Ainda não estou 100%. Peguei covid-19 e fiquei parado, fui para casa no meio do Campeonato Paulista porque meu pai estava intubado. Ele pegou covid-19. Quando soube fui para casa e fiquei 25 dias parado. Mas com os treinamentos estou recuperando a forma. O corpo voltando ao normal e consigo fazer as coisas naturalmente”, revelou.

O bom é que o novo atleta azulino está melhorando e seu pai também já está fora de perigo.

