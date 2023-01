Clube do Remo recebe o Caeté para amistoso-treino amanhã, no Baenão

O Clube do Remo segue sua preparação na pré-temporada ao comando do técnico Marcelo Cabo. Visando a estreia do Campeonato Paraense de Futebol Profissional, o Parazão 2023, a equipe azulina realiza mais um amistoso, desta vez, diante do Caeté, amanhã, sábado, 14, às 17h

O jogo treino acontecerá no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, com o acompanhamento da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Os ingressos para o confronto já estão à venda nas lojas oficiais do Rei da Amazônia. Sócios-torcedores terão acesso ao estádio com a carteirinha personalizada de sócio.

A pré-temporada do Clube do Remo, atual campeão paraense de Futebol Profissional está sendo realizada toda na capital paraense, especialmente no Baenão.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo