Clube do Remo recebe São Luiz-RS pela Copa do Brasil com “Baenão” lotado pelo Fenômeno Azul

Clube do Remo e São Luiz-RS decidem vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2023. O duelo entre paraenses e gaúchos é no Baenão, em Belém, reduto do clube belenenses, nesta quarta-feira, 8, a partir das 20h



O vencedor, além da classificação, ‘abocanha’ ainda 2 milhões e 100 mil de prêmio.

Na história do futebol brasileiro é o primeiro encontro entre os dois times que estão em situação diferente nos respectivos campeonatos estaduais.



O Clube do Remo é líder do Campeonato Paraense com uma campanha invicta. O São Luiz, oposto aos azulinos, no campeonato gaúcho vem de quatro derrotas e dois empates. É o décimo colocado no ‘Gauchão”, correndo perigo de rebaixamento.



O técnico Fabiano Daitx tem vários problemas na equipe, no entanto conta com o retorno do atacante Jarro. Adeilson, contratado recentemente, vai no banco de reserva.



Apesar da situação, Daitx está confiante na vitória sobre o campeão paraense e passar da fase.

A vitória em Belém garante vaga na terceira fase da competição, onde as partidas passam a ser disputadas em sistema de ida e volta.



O técnico Marcelo Cabo volta com o time titular, embora não conte com Muriqui, lesionado. Cabo tem várias opções para o jogo decisivo na Copa do Brasil.



O Clube do Remo tem 32 participações na Copa do Brasil, onde no ano de 1991 chegou às quartas de finais, depois de eliminar Rio Branco, AC, Vasco-RJ e Vitória-BA. Foi eliminado pelo Criciúma, campeão daquele ano.



Acreditando no sucesso do Leão, o torcedor azulino, comprou todos os ingressos colocados à venda. O Baenão estará lotado.



Ficha Técnica

Copa do Brasil – 2023Data: 8 de março de 2023

Horário: 20h

Local: Estádio Evandro Almeida [Baenão]

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (CBF/PE)

Auxiliares: Ricardo Bezerra Chianca (CBF/PE) e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior (CBF/PE) 4ª Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (CBF/PA)

Remo: Vinicius; Lucas Mendes, Diego Guerra e Ícaro; Raí, Richard Franco; Pablo Roberto, Uchôa, Pedro Victor; Diego Tavares e Fabinho.

Técnico: Marcelo Cabo

São Luiz-RS. Pablo; Lucas Evangelista, Wesley, Ricardo e Márcio Goiano; Felipe Guedes, Paulinho Santos, Maurício e John Lennon; Jarro e Edipo.



Técnico: Fabiano Daitx