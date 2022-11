Clube do Remo reforça time de basquete para quebrar a hegemonia do rival

Há cinco anos sem ganhar o campeonato de basquete adulto, o Clube do Remo tratou de reforçar a equipe para encerrar o jejum nesta temporada.

A diretoria contratou três jogadores: Luís Paulo dos Santos [Lupa], pivô; Jean Lucas de Oliveira, ala/armador, e José Carlos dos Santos, ala/pivô.

O trio já está incorporado ao elenco azulino e treinando sob comando de Breno Pinheiro da Silva, campeão pelo Leão no ano de 2017.

Além disso, o Clube do Remo obteve no começo de 2020 o reforço de Gabriel Souza, ex-armador do Paysandu, jogador experiente, com atuações no basquete paulista.

O paraense de 27 anos, cria bicolor, acumula vários títulos nas categorias de base. Pela equipe adulta foi campeão nos anos de 2018, 2019 e 2021. Possui também duas Copa Norte [2015 e 2017], uma Copa Pará [2021] e mais uma Copa Sidalina-MA [2021].

‘Estou me preparando desde março. Quero realizar um bom campeonato e chegar ao título pelo Clube do Remo”, confessa.

O Clube do Remo estreia no campeonato dia 19 diante do JP8, debutante do certame de 2022. O jogo será às 20h45 no ginásio Serra Freire.

A disputa do basquete adulto de 2022 terá quatro equipes: Clube do Remo, Paysandu, JP8 e Cabano. Os dois últimos estreando na competição.

O campeonato será realizado em jogos de ida e volta e os dois melhores colocados decidirão o título no playoff de cinco partidas nos dias de 5, 8, 10, 13 e 15 de dezembro.

Imagem: Divulgação