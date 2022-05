Clube do Remo representa o Pará no Campeonato Norte-Nordeste de Polo Aquático

Depois de 35 anos Belém volta figurar como sede de competição de Polo Aquático. No período de 26/05 a 29/05 será realizado Campeonato Norte-Nordeste no parque aquático da ESEF, campus 3.

O Clube do Remo, único paraense a ter a modalidade em sua grade esportiva, representa o Estado na competição que tem equipes do Ceará, Amazonas, Pernambuco e Bahia.

O Remo entra com duas equipes. Bahia também participa com duas equipes. Ceará, Pernambuco e Amazonas com uma cada.



O campeão e vice garantem vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro em Santa Catarina, com clubes da região do Sul e Sudeste.

O campeonato é promovido pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos [CBDA] e pela Federação Paraense de Desportos Aquáticos (FPDA).

O Polo Aquático estadual teve seu apogeu nos anos de 1980 com vários jogadores convocados para a Seleção Brasileira, além da Adesef, já extinta, campeã Norte-Nordeste em 1987.

RODADA

Dia 26 – Quinta-Feira

1h4h – Náutico Cearense x Remo Master

15h – Remo A x Clube Amazonense

16h – Polo Salvador x Feira de Santana

19h30- Remo A x Remo Máster

20h30 – Náutico Cearense x Polo Salvador

21h30 – Passarinho x Feira de Santana

Dia 27- Sexta-Feira

8h -Clube Amazonense x Passarinho

9h 15 – Feira de Santana x Náutico Cearense

10h30 – Polo Salvador x Remo Master

15h– Remo A x Passarinho

16h15 – Clube Amazonense x Náutico Cearense

17h30 – Remo Master x Feira de Santana

Dia 28- Sábado

8h – Passarinho x Polo Salvador

9h15 – Remo Master x Clube Amazonense

10h30 – Náutico Cearense x Remo A

15h– Feira de Santana x Clube Amazonense

16h15 – Passarinho x Remo Master

17h30 – Polo Salvador x Remo A

Dia 29 -Domingo

8h – Clube Amazonense x Polo Salvador

9h15 – Remo A x Feira de Santana

10h30 – Passarinho x Náutico Cearense

Imagem: Divulgação