Clube do Remo tenta bater Vila Nova pela primeira vez em cinco partidas

Remo e Vila Nova se enfrentam na noite desta sexta-feira (8) no estádio OBA, na capital de Goiás. Além de tentar se consolidar na parte de cima da tabela da Série B, o Leão tenta tirar uma pedra no sapato. Faz cinco jogos que a equipe azulina não vence o adversário goiano.

O último confronto entre as duas equipes foi na Segundona deste ano. No dia 8 de julho, na 10ª rodada da competição, o Leão perdeu por 1 a 0 para o Tigre, gol de Rafael Donato, de cabeça. A partida, inclusive, marcou a estreia do técnico Felipe Conceição no comando azulino.

Para o jogo desta quinta, o Remo vem de empate em 0 a 0, dentro de casa, com o Coritiba, líder da competição. Com o resultado, o Leão ficou na 10ª posição da Série B, com 38 pontos.

Já o Vila Nova vem numa sequência positiva na Segundona. São quatro jogos sem perder. O último resultado foi um empate em 1 a 1 contra a Ponte Preta. O colorado está na 14ª posição, com 34 pontos.

Contra o Tigre, o Leão terá pelo menos sete desfalques. O zagueiro Marlon cumpre suspensão, já que recebeu o terceiro amarelo contra o Coritiba. Além disso, Anderson Uchôa, Vinícius, Wellington Silva, Romércio, Igor Fernandes e Erick Flores ainda seguem no departamento médico. Apesar disso, o Leão tem o retorno de Victor Andrade, que cumpriu suspensão contra o Coritiba.

O meia Felipe Gedoz comentou o excesso de desfalques na equipe. “Acho que a equipe não é só feita pelos11 titulares. Acho que isso deixa a gente mais forte dentro da competição”, avaliou o meia.

A grande novidade no Vila Nova é o retorno do lateral-esquerdo Bruno Collaço, ex-Paysandu. O jogador se recuperou de lesão, treinou normalmente ao longo da semana e deve jogar contra o Remo. Além disso, Willian Formiga cumpre suspensão e não foi relacionado.

Vila Nova e Remo começa a partir das 19h.

Ficha Técnica

Vila Nova x Remo – 29ª rodada da Série B

Data: 8 de outubro, quinta-feira

Hora: 19h

Local: Estádio OBA

Arbitragem

Central: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistente 1: Marcelo Van Gasse (SP)

Assistente 2: Luiz Alberto Nogueira (SP)

Quarto Árbitro: Osimar Moreira da Silva (GO)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Vila Nova: Georgemy; Moacir, Donato, Renato e Bruno Collaço; Deivid, Dudu e Arthur Rezende; Kelvin (Diego Tavares), Clayton e Alesson. Técnico: Higo Magalhães

Remo: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Rafael Jansen, Kevem, Raimar; Marcos Júnior, Lucas Siqueira e Arthur; Matheus Oliveira, Felipe Gedoz e Victor Andrade.

Fonte: O Liberal

Foto: Thiago Gomes