Clube do Remo vence a Seleção de Parauapebas em sua despedida da pré-temporada

O Clube do Remo encerrou sua pré-temporada pelo sudeste paraense. Atuando na tarde desta quinta-feira (20), o Leão Azul derrotou a Seleção de Parauapebas por 1 a 0 no Estádio José Raimundo Roseno Araújo, o Rosenão. A torcida remista lotou as dependências do estádio, aproveitando o feriado municipal do dia de São Sebastião, padroeiro da cidade de Parauapebas.

O jogo: Leão Azul – 1 a 0, sem grandes emoções!

O técnico Paulo Bonamigo fez cinco alterações no time titular que goleou a Seleção de Canaã dos Carajás por 4 a 0. Antes de abrir o placar, a melhor chance do Leão Azul foi com o atacante Bruno Alves que, após cruzamento dentro da área, cabeceou por cima da meta do goleiro Marcos. O Remo só conseguiu abrir o placar aos 38 minutos, depois que Felipe Gedoz cobrou falta da direita para o zagueiro Kevem subir mais alto e fazer 1 a 0.

No segundo tempo, a partida seguiu morna e com poucas emoções. Aos 32 minutos, o atacante Maninho, da Seleção de Parauapebas, e o atacante Bruno Alves, do Clube do Remo, se desentenderam no gramado e a turma do “deixa disso” conseguiu apartar a briga dos jogadores dentro das quatro linhas. Na última chance real do jogo, Luan Rodrigues cobrou falta e Kevem emendou um voleio para fora. Placar final: Remo 1 x 0 Seleção de Parauapebas.

“Esse foi um teste mais difícil, um time que exigiu mais da nossa equipe e tendo ainda um forte calor. A Seleção de Parauapebas entrou motivada e é evidente que estamos dando ritmo aos atletas. Essa equipe que começou jogando são atletas que ainda buscam suas melhores formas e precisam jogar para adquirir melhores condições. O importante é que foi mais uma vitória e estamos satisfeitos,” afirmou Paulo Bonamigo, técnico do Leão Azul.

O Clube do Remo estreia no Campeonato Paraense de 2022 diante do Amazônia, o atual campeão da Segundinha do Parazão, na próxima quinta-feira (27), às 21h30, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém.