Clube do Remo vence campeonato máster de natação paraense

Com sete clubes filiados e mais de 230 atletas nadando aconteceu no parque aquático “Domingos Ferreira”, do Clube do Remo, em Belém, o XII Campeonato Paraense Master de Natação, realizado pela Associação Paraense Master de Natação (APMN). Numa disputa acirrada entre as equipes do Clube do Remo e do Feras Aquáticas, os azulinos faturaram o título de campeão com 1.933 conquistados ao longo de dois dias de competição. Feras Aquáticas somou 1.708.

Alex Barros, do Clube do Remo, foi o atleta índice técnico masculino. No feminino Adriana Paixão, do Feras Aquáticas.

O presidente da APMN, Raymundo Barata, parabenizou, ao final do campeonato, os nadadores participantes. “Foi um campeonato bem disputado com um excelente nível técnico. Todos estão de parabéns. A nossa APMN continua bem viva e atuante”, destacou. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação