Clube do Remo vence Paysandu e segue líder no Paraense de Basquete Adulto

O Clube do Remo venceu o clássico de basquete adulto masculino contra o Paysandu por 77 a 73 em jogo realizado no ginásio Serra Freire.



O resultado deixa o time azulino líder do campeonato com três vitórias consecutivas e, por consequente, invicto no certame.



Na partida preliminar o JP8 ganhou do Cabano por 72 a 45.



O Re-Pa foi emocionante, com o Papão com seu jogo consistente com destaque para os novatos Gui Santos e Felipe Dálaqua, manteve boa vantagem no marcador.



Já na reta final de jogo, a equipe remista conseguiu bloquear as investidas da equipe alviceleste e fechar triunfante o placar no primeiro duelo de bola ao cesto paraense entre os eternos rivais.

O técnico Breno Pinheiro, do Clube do Remo, fez a seguinte observação, depois do jogo. “ Como todos os clássicos que joguei aqui, sempre é decidido no final de partida. Foi muito equilibrado e os dois times estão com jogadores de boas qualidades, então, é um jogo xadrez, saber mexer para acertar. Re-Pa de basquete é colocar coração na disputa”, analisou.



Paulo Jaú, comandante bicolor, viu um jogo muito parelho decidido em detalhes. “Vai ser sempre em se tratando de Remo e Paysandu”, comentou.



Os jogos de volta começam no sábado, 26, com rodada dupla no ginásio Moura Carvalho com Clube do Remo x JP8, às 18h; Paysandu x Cabano, às 19h30.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo