Clube do Remo vence Ypiranga-AP nos pênaltis e segue no Brasileiro Feminino A3

O futebol feminino do Clube do Remo expurgou o fantasma que lhe estava ‘aporrinhando’ desde ano passado, quando foi eliminado do Campeonato Brasileiro A3 pelo Ypiranga-AP, no Baenão. Neste domingo, 30, as ‘meninas azulinas’ devolveram o presente de ‘grego’ para as amapaenses, dentro do Zerão, na cidade amapaense, ao eliminar o Clube da Torre do Brasileiro Feminino A3 de 2023.

A conquista veio nas cobranças de penalidades por 10 a 9, depois do empate de 0 a 0 no tempo normal de jogo.

O Ypiranga foi melhor durante os 90 minutos, dominou boa parte do jogo. O Clube do Remo, mesmo sob forte pressão, ainda conseguiu criar jogadas de perigo.

Bárbara, goleira azulina, teve boa atuação e evitou os gols das macapaenses.

O Clube do Remo vai enfrentar o IAPE ou Cefama, do Maranhão, na segunda fase do campeonato. O IAPE venceu o primeiro jogo por 4 a 1.

O Brasileirão Feminino A3 é disputado em formato de mata-mata, com jogos de ida e volta. São cinco fases até chegar ao grande campeão. Os quatro semifinalistas já garantem vaga no Brasileirão A2 de 2024. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Agência Remo