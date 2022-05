Clube dos Aventureiros da Igreja Adventista recebe homenagem em Sessão Especial

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) promoveu nesta segunda-feira, (16.05) uma sessão especial para homenagear o Clube de Aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD). O Clube é um projeto da IASD que visa à proteção e ao desenvolvimento humano e espiritual de crianças na faixa etária de 6 a 9 anos de diversas religiões, raça e condição social. A sessão foi solicitada pelo deputado Dr.: Jaques Neves (União Brasil).



Para o deputado Dr Jaques Neves, que é membro da Igreja Adventista, o projeto tem a função de promover a inclusão social e espiritual para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Esse é um projeto extensivo, inclusivo para a sociedade, em particular para aquelas pessoas que sofrem as mazelas sociais. O projeto vem saciar com o alimento da fé e ajudar famílias desestruturadas. Ele junta a família com membros da igreja para educar as crianças, porque a educação infantil é necessária para formar cidadãos de bem”, ressaltou.



“Com a nossa proposição de transformar o Dia Internacional do Clube de Aventureiros para ser incluído no calendário oficial cultural do Pará, fazemos uma justa homenagem pela importância desse projeto para a sociedade”, completou o parlamentar.



A DATA

O Dia Mundial do Jovem Adventista será comemorado no próximo dia 21 de maio. A programação terá diversas ações que irão acontecer pelo mundo e vai reunir a juventude das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia em um momento de congregação, louvor e fortalecimento da fé.

No Pará, a Lei n 9.135/2020, instituiu o Dia Estadual do Clube de Aventureiros, data a ser comemorada anualmente no terceiro sábado de maio. A legislação alusiva é uma iniciativa do deputado, sancionada em março deste ano pelo governador Helder Barbalho.



Naquela oportunidade, o parlamentar solicitou à Celeste Farias, representante da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) apoio para as atividades do Clube dos Aventureiros sejam realizadas em algumas escolas, como por exemplo na região do Marajó.

“Trabalhar a educação infantil é fundamental. E trabalhar o processo educativo dita não formal como a igreja vem trabalhando desde o início, é muito importante, e a Seduc dará total apoio e suporte nessas atividades”. respondeu Celeste.



De acordo com o pastor Marcello Cutrim, coordenador da Missão Pará e Amapá, no Estado do Pará, a instituição possui 552 Clubes de Aventureiros e aproximadamente 10 mil membros. O líder eclesiástico enfatizou a importância do clube para os ensinamentos bíblicos e de outros assuntos importantes para aprendizagem e crescimento pessoal e espiritual do público infantil.

“As crianças recebem os requisitos pedagógicos, com professores que ajudam crianças a cumprir suas tarefas para aquela idade, com disciplinas que abordam sobre Jesus, mensagens bíblicas, além de atividades relacionadas à natureza, saúde, alimentação saudável e matemática. O objetivo é que através desse trabalho as crianças entendam sobre o amor de Jesus e cresçam sendo bons cidadãos”, destacou.



Durante a solenidade houve momentos de oração e canções que falaram sobre Jesus e a missão dos aventureiros mirins. Também foram agraciadas representantes eclesiásticas em reconhecimento pelos trabalhos desenvolvidos com as crianças.

A pequena Júlia Elissandra de Oliveira Sousa, de apenas 8 anos, é uma das integrantes do Clube de Aventureiros e comentou sobre sua experiência. Apesar da pouca idade, demonstrou que aprendeu a lição com responsabilidade.



“Eu aprendo sobre Jesus e a Bíblia, além de fazer continhas, aprendi sobre preservar a natureza o que é saudável para a nossa vida. Minha oração é para que Deus transforme as pessoas que estão distraídas nesse mundo e que Deus possa mudar o coração das pessoas para serem melhores”, relatou.

Para Janaína do Nascimento Machado Batista, que falou em nome dos homenageados, o reconhecimento é uma valorização à obra de Deus.

“Sentimos as mãos de Jesus sobre as nossas vidas e dessas famílias e agradacemos a Deus e ao deputado, aos nossos pastores e coordenadores pelo ministério e pela oportunidade em estarmos aqui”, concluiu.

Imagem: Ozéas Santos (AID/Alepa)